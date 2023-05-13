نهال طايل عن بلاغ زوجة شاكوش ضدها: تعاملت بمهنية وانتظرت 45 يوما

كشفت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل المذاع عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس تصوير حلقة أحمد خليل، طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش، حيث أكدت أنه تواصل مع صدى البلد من خلال رسالة نصية أرسلها عبر صفحة موقع صدى البلد الإخباري على الفيس بوك يريد فيها التحدث عن مشكلة مع طليقته ريم طارق وذلك بعد فرحها بيومين تقريبا.

الرسالة النصية التي أرسلها طليق ريم طارق عبر صفحة صدى البلد

وقالت نهال طايل، في تصريح خاص لصدى البلد: "على الفور تواصل معه إعداد برنامج تفاصيل، ليتعرف منه على تفاصيل المشكلة، وطلبنا منه إحضار كل المستندات التي تثبت ما يدعيه، وتم تصوير الحلقة قبل إذاعتها بنحو 45 يوما".

وأضافت "طايل": "رفضت إذاعة الحلقة بعد تصويرها خوفا من وقوع أية مشاكل عائلية بين ريم وزوجها الفنان حسن شاكوش، لاسيما وأن حفل زفافهما كان قبل أيام معدودة من تصوير الحلقة".

وأوضحت مقدمة برنامج تفاصيل، أنها من منطلق مهني بحت احتفظت بتسجيل الحلقة نحو 45 يوما؛ حفاظا على عدم التفكك الأسري الذي قد يحدث نتيجة إذاعتها، لا سيما وأن ريم وزوجها حسن شاكوش، قد اعلنا أثناء عقد القران أنه لم يسبق لها الزواج.

وتحدت "طايل" أن يكون لدى أي اعلامي مثل هذا السبق ويرفض إذاعته طوال هذه المدة، مؤكدة أنها قررت إذاعة الحلقة؛ بعدما استغاثت ريم ووالدها بوسائل الإعلام لنشر ما حدث بينها وبين زوجها حسن شاكوش من مشاكل زوجية.

وأشارت إلى أن ريم استغاثت بوسائل الإعلام عندما شعرت بمظلمة من قبل زوجها حسن شاكوش، وهو مماثل تماما لما فعله طليقها عندما شعر بظلم يقع عليه من قبل ريم وأسرتها بعد الانفصال عنها، بحسب ما ادعاه في الحلقة المذاعة.

واختتمت "طايل" تصريحاتها، قائلة: "تعاملنا بمهنية كاملة قبل إذاعة الحلقة، فلم نسلم بحقيقة ما قاله أحمد طليق ريم أثناء التصوير، لذا استعنا بشهود عيان على واقعة استلام ريم لمنقولاتها الزوجية من سكنها بمنطقة فيصل، والذين أكدوا ما قاله أحمد خليل، طليق ريم، ولم نكتف بذلك فحسب، بل تواصلنا مع طارق والد ريم، قبل إذاعة الحلقة، وأتحنا له حق الرد، ولكنه رفض تماما الرد على ما زعمه طليق ابنته".

ريم طارق تقدمت ببلاغ - بحسب ما نشر في وسائل الإعلام - ضد الإعلامية نهال طايل تتهمها بإفشاء أسرارها الزوجية، وهو ما نفته تماما مقدمة برنامج تفاصيل من خلال كشف كواليس تصوير حلقة أحمد خليل طليق ريم.