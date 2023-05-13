بيت الروبي وع الزيرو.. اعرف قائمة أفلام الصيف قبل إعلانها رسميا

يشهد موسم الصيف القادم منافسة كبيرة بين عدد كبير من الأفلام السينمائية والتى بالفعل بدأ صناعها الإعلان عنها والترويج لها منذ أيام قليلة استعداد لطرحها مع بداية الصيف.



ويبدأ موسم الصيف السينمائي بداية من شهر يوليو القادم ويشهد عدد كبير من الأفلام بدايتها مع فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.





فيلم بيت الروبي





وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول لفيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز استعدادا لعرضه فى موسم الصيف القادم.

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلأ: عودة الأخوان روبيز .. صيف 2023.





كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم مطرح مطروح

وبعد عدة تأجيلات قرر المنتج محمد السبكي عرض فيلمه الجديد مطرح مطروح ضمن أفلام موسم الصيف القادم، حيث كان من المفترض أن يطرحه فى موسم رأس السنة الماضي إلا أنه تم تأجيله إلى عيد الفطر، ليعلن بعدها السبكي تأجيله مرة أخرى إلى موسم الصيف القادم.





تفاصيل فيلم مطرح مطروح





فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

فيلم خمس جولات





وأيضا من الأفلام التى تنافس خلال موسم الصيف القادم فيلم خمس جولات، والذى انتهى فريق عمله من تصويره شهر إبريل الماضى.



وطرحت الشركة المنتجة، البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

طرح البوسترات الدعائية لخمس جولات



وتصدر آدم شرقاوي بوستر فيلم خمس جولات، وبجانبه الفنان نور النبوي، يتوسطهم النجم ماجد المصري، بينما يظهر معهم المطربة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك.

فيلم السرب

وبعد عدة تأجيلات أكد الفنان شريف منير فى تصريح خاص لصدى البلد أنه من المفترض أن يتم طرح فيلم السرب خلال موسم الصيف القادم، وذلك بعدة عدة تأجيلات كان أخرها موسم ليلة رأس السنة الجديدة.



قصة فيلم السرب

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويقدم عدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في هذه الملحمة الاستثنائية.

فيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا، منى زكى، دياب، كريم فهمى، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

فيلم ع الزيرو

وأيضا من أفلام موسم الصيف القادم فيلم محمد رمضان الجديد ع الزيرو الذى قام بتصويره مع نيللى كريم قبل شهر رمضان الماضي.



الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم محمد رمضان ونيللى كريم وجومانا مراد وشريف سلامة ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.