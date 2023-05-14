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خبير أمن معلومات بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد البشر في الوظائف التقليدية

الدكتور محمد الجندي،
الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا كبيرا للبشر في الوظائف التقليدية.

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وأضاف الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الذكاء الاصطناعي لم يصل لمرحلة أن يستبدل الإنسان بشكل كامل، لكن الخطر قادم".

وأشار الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة،: "الذكاء الاصطناعي سينهي على وظائف كثيرة تقليدية، وهناك تقارير كثيرة أكدت على ذلك"، مؤكدا: "كثير من الوظائف من الممكن أن تندثر بسبب التطور الكبير الذي يحدث في الذكاء الاصطناعي".

وأوضح الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة،: "هناك تطور رهيب ومتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي".

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