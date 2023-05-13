اتحاد السكة الحديد الألماني يلغي إضرابًا مخططًا له 50 ساعة

قالت شركة دويتشه بان الحكومية الألمانية للقطارات اليوم السبت ، إن اتحاد السكك الحديدية الألماني EVG ألغى إضرابًا مدته 50 ساعة كان من المقرر عقده من الأحد إلى الثلاثاء ، بعد أن رفع المشغل الأمر إلى المحكمة.

قدمت دويتشه بان طلبًا عاجلاً إلى محكمة العمل في فرانكفورت أم ماين يوم السبت قائلة إن الإضراب المخطط له غير متناسب ويضر بأطراف ثالثة غير متورطة.

وذكر بيان دويتشه بان الصادر بعد جلسة الاستماع أن EVG ألغت الإضراب واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات.

تسعى EVG، التي تتفاوض نيابة عن 230.000 عامل ، من بينهم 180.000 في Deutsche Bahn ، إلى زيادة الأجور بنسبة 12٪ ، أو 650 يورو إضافية على الأقل (715 دولارًا) شهريًا.

عرضت دويتشه بان 10٪ للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​و 8٪ لأصحاب الدخول الأعلى ، لكنها ستدرج هذه الزيادات بمرور الوقت.

وحذر المشغل من أن بعض الرحلات قد لا تزال معطلة بين الأحد والثلاثاء لأن الرحلات الملغاة ستحتاج إلى إعادة جدولة.