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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كتابات الذكرى .. زاهى حواس يكشف تفاصيل غلق هرم خوفو

صدى البلد

علق  زاهي حواس وزير الاثار الاسبق على غلق هرم خوفو للصيانة قائلاً:" الاثار بدون ترميم قد تنهار ".

وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: قائلا”مع وجود ملايين الزيارات كان بعض المصريين بيكتبوا على الجدران عبارات زي للذكرى الخالدة وبحب  فلانة وحسن بيحب سلمى  بالاضافة إلى أنفاس الزائرين  مع مرور الوقت  تتحول إلى املاح وفى وقت سابق تم غلق الأهرامات وإزالة  الاملاح".

ترميم الأهرام

وأكد زاهي حوار أنه منذ فترة طويلة لم يتم ترميم الأهرام، وحول طريقة الترميم  طمأن المصريين قائلاً :"البهو العظيم يتراكم عليه طبقات الاملامح ولدينا متخصصين يزيلون تلك الاملاح بطريقة مياكنيكية وكذا الجراثيم ولا يؤثر ذلك  على الهرم وهذه ليست المرة الاولى فالهرم أغلق مرات ومرات  ونتيجة لعظمة هذاالهرم تخرج الشائعات وهذا طبيعي العالم كله مهتم  بهذه القدسية".

وإستطرد  حواس :"لما قفلت الهرم بعض الناس قالوا إني عملت كدة عشان أخبي بعض الأدلة عن إنه اتبنى قبل 15 ألف سنة ومن ثم فإن الهرم أمر مقدس عند الناس في العالم كله والشائعات لازم تطلع".

الإعلامية لميس الحديدي أثار الأهرامات زاهي حواس ترميم الآثار اغلاق هرم خوفو

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