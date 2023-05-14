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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة الإذاعية صديقة حياتي والدة مطرب الراب أبيوسف.. مصطفى خاطر يرد على اتهامات مسرح مصر

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد رحيلها .. معلومات عن صديقة حياتي

رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية الإذاعية الكبيرة صديقة محمد حياتي، وهي والدة الرابر أبيوسف، ونستعرض أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي:

رفيقة الدرب .. إسعاد يونس تنعى «صديقة حياتي» بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الإذاعية صديقة حياتي؛ بعد وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية.


تصنيف فيلم كليوباترا بـ أسوأ تقييم على نتفليكس

تم تصنيف فيلم “الملكة كليوباترا” بـ أسوأ تقييم من قبل المشاهدين بعد عرضه على منصة “نتفليكس”.


بيت الروبي وع الزيرو.. اعرف قائمة أفلام الصيف قبل إعلانها رسميا

يشهد موسم الصيف القادم منافسة كبيرة بين عدد كبير من الأفلام السينمائية والتى بالفعل بدأ صناعها الإعلان عنها والترويج لها منذ أيام قليلة استعداد لطرحها مع بداية الصيف.

مش بشبه نفسي بـ عادل إمام.. مصطفى خاطر يرد على انتقادات مسرح مصر

تحدث النجم مصطفى خاطر ؛ خلال ندوته في موقع صدى البلد عن الانتقادات التي كانت توجه لنجوم مسرح مصر.

بعد أزمة خالد الفايد.. سيف مجدي يدافع عن هاني محروس

حرص الفنان سيف مجدي، على الدفاع عن المنتج هاني محروس بعد ازمته الاخيرة مع الفنان المعتزل خالد الفايد.

خلال أيام قليلة| طرح دويتو جديد لـ عمر كمال وسارة زكريا

يستعد كل من عمر كمال وسارة زكرياالشهيرة بأغنية تيجى نتجوز بالسر، لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال أيام قليلة من الآن.

والدة أبيوسف | موعد ومكان عزاء الإذاعية صديقة حياتي

يقام عزاء الإذاعية الراحلة صديقة حياتي والدة مطرب الراب أبيوسف، الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم.

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