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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفيقة الدرب .. إسعاد يونس تنعى «صديقة حياتي» بكلمات مؤثرة

صديقة حياتي
صديقة حياتي

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الإذاعية صديقة حياتي؛ بعد وفاتها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت إسعاد يونس، من خلال حسابها الرسمي على “إ نستجرام”: “وداعا رفيقة الدرب، صدّيقة الغالية، رافقتها سنين طويلة وأيام وليال في استوديوهات الهوا وأروقة ومكاتب إذاعة الشرق الأوسط، وتعلمت منها الكثير، وكانت نعم الصديقة والأستاذة، وداعا يا حبيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

والدة أبيوسف | موعد ومكان عزاء الإذاعية صديقة حياتي

وفاة الإعلامية صديقة حياتي

يقام عزاء الإذاعية الراحلة صديقة حياتي والدة مطرب الراب أبيوسف، الثلاثاء المقبل، بعد صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم.

وفاة الإذاعية صديقة حياتي

وفي سياق متصل، اعتذر مطربا الراب مروان موسى وعفروتو، عن طرحهما لـ"تراك جديد"؛ بعد وفاة والدة أبيوسف، وأكدا أن التراك الجديد كان جاهزًا على المنصات بموعد ثابت.

وكتب عفروتو، عبر ستوري حسابه بموقع إنستجرام: بعيد عن أي حاجة، النهاردة انتقلت إلى رحمة الله، والدة الزميل يوسف محمد الطاي «أبيوسف»، أتمنى تدعولها بالرحمة والمغفرة، والتراك اللي نزل النهاردة ده غصب عننا؛ عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورمز بموعد مسبق، ربنا يصبرك يا يوسف في الجنة إن شاء الله وشد حيلك.

ومن ناحيته كتب مروان موسى: التراك اللي نزل النهاردة ده غصب عننا عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورمز كذا يوم ولو كان بإيدي كنت مانزلتهوش؛ تقديرا واحتراما لـ أبيوسف، بعد وفاة والدته.. ربنا يصبرك يا يوسف.

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