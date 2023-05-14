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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل سياسي وعودة آمنة.. الخارجية السعودية تستعرض مع المبعوث الأممي الملف السوري

أرشيفية
أرشيفية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جيير بيدرسون.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

سوريا تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

كما جرى في الاتصال مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها المملكة.

وأعلنت وزارتا الخارجية السورية والسعودية استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية في البلدين.

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