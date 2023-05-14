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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تلمح إلى سيارة رياضية جديدة للاحتفال بالذكرى 75 في عام 2023

صدى البلد

تستعد هوندا للكشف عن سيارة رياضية جديدة في عام 2023 مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها ، بناءً على عقود من الخبرة في أداء رياضة السيارات.

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صرحت الشركة اليابانية سابقًا عن نيتها في الاستمرار في تقديم سيارات عالية الأداء وصرحت لمجلة أوتوكار البريطانية مؤخرًا أن العلامة التجارية الرياضية Type R ستستمر إلى ما بعد Civic الجديدة.  

هوندا 

واقترحت أنها ستلقي قريبًا نظرة أولى على السيارة الرياضية الأولى في عصرها الجديد ، واقترحت أنها يمكن أن تسير على خطى S2000 المشهود.

 

كشفت الشركة للتو عن ثلاثة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة المهمة ، والتي تستهدف في الغالب السوق الشامل ، لكن القطاع المتحمس لا يزال جزءًا مهمًا من أعمال العلامة التجارية ، وفقًا لنائب رئيس أوروبا توم جاردنر.

هوندا 

عندما سألته أوتوكار عما إذا كانت لا تزال بحاجة إلى نماذج هالو تركز على الرياضيين، قال جاردنر: "سنقوم بتمييز العلامة التجارية ، خاصة في أوروبا ، بكلمتين نحن نعمل عن كثب مع البحث والتطوير لضمان أن منتجاتنا ستجسد هذا وهي" متقدم "و" رياضي ".

 

"هوندا لديها قاعدة تكنولوجية قوية للغاية. ليس التكنولوجيا فقط من أجل التكنولوجيا ، ولكن التكنولوجيا التي تضيف قيمة جديدة للعملاء.

 

 

هوندا Type R CIVIC الدفع الرباعي اوروبا

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