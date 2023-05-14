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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل بسطح منزل والنيران تلتهم حوشين للماشية في سوهاج

صدى البلد

تمكّنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حریق نشب بسطح منزل بناحیة نجع العجمي دائرة مركز شرطة البلینا جنوب محافظة سوهاج، وامتداد النيران إلى حوشين للماشية مجاورين له.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب حريق بسطح منزل بناحية نجع العجمي دائرة مركز البلينا، وامتداد النيران إلى حوشين للماشية مجاورين له.

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وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحریق في منزل ملك المدعو (محمد ج ع ا- 30 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة)، وامتد لحوشین مجاورین ملك كل من: "حمدان ا ع ح- 60 سنة- مزارع، وجابر ا د ا- 40 سنة- عامل- ویقیمان بذات الناحیة".

وعلى الفور تم الدفع بسیارتي إطفاء وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، وبسؤال المُلاك أفادوا بمضمون تقدم، وأرجعوا سبب الحریق إلى تطایر الشرر من فرن بلدي أعلى سطح منزل الأول، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمیة من البوص والعروق الخشبیة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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