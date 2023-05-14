عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثتي ضحايا مزلقان طهطا في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني شخصين في عشرينات وثلاثينات العُمر، كانا قد لقيا مصرعهما دهسًا أسفل عجلات إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من قسم النقل والمواصلات بسكة حديد سوهاج، مفاده مصرع شخصين أسفل عجلات قطار إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، دائرة القسم.

أحدهما من المرج.. مصرع شخصين تحت عجلات القطار الإسباني في سوهاج

بحوزته 18 بندقية آلية و9 خرطوش.. سقوط تاجر سلاح في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين من مصرع كلًا من:" خلف ع ا خ ع- 20 عامًا- طالب- يقيم بدائرة مركز طهطا، ومحمد ع ح- 36 عامًا- يقيم ناحية المرج)، اصطدم بهما قطار إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مزلقان طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

المنافس المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

6 سنوات بلا رحمه.. الأم استخدمت المياه الساخنة والآلات الحادة على جسد ابنتها

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا العام في سوهاج

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 155 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو

سر إصرار أوسوريو على رحيل نجم الزمالك

أصبح من الدرجة الخامسة.. اعصار "موكا" يهدد الآلاف في بنجلاديش وبورما

بعد تبكيرها.. مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023

بالأسماء.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي مع نهاية الموسم

الاتحاد الأوروبي يحظر إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

نلبس صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ومفاجأة بنهاية الأسبوع

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ