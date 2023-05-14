مصرع طفل أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

لقي طفل في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، أثناء لهوه أمام منزل أسرته دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي عبر خط النجدة مفاده مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل (حسين م.ح.م- 3 سنوات- ويقيم دائرة مركز طما)، وبسؤال والده المدعو (منصور ح.م.ح- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سياره ميكروباص قيادة المدعو (ياسر ي.م.م- 26 سنة- سائق- ويقيم بدائرة المركز)؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وبسؤال قائد السیارة، قرر بأنه أثناء سیره فوجئ بالطفل المذكور ولم یتمكن من مفادته، وبتوقیع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزیف داخلي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.