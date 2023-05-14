اليوم.. كفر الشيخ يستضيف بروكسي في «مظاليم بحري»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الأحد، نظيره بروكسي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية»، في تمام الرابعة والنصف عصراً.

قائمة الفريق

وأعلن الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ، اختيار قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة بروكسي، ضمت كلاً من: محمود شكري، عبد الله حافظ، حراس المرمي، وإسلام عبد الغني، أحمد أباظة، أحمد مروان، محمد رضا، شمس محارب، أحمد عبد المنعم، محمود فتحي، عمر عبد المنعم.

كما ضمت القائمة -أيضاً- اللاعبين: محمود شعبان، أحمد طلعت، رفعت مفتاح، عبد المنعم عبد البصير، شيكو محارب، أحمد نشأت، محمد يوسف، محمد خالد، بلال زكريا، محمد إبراهيم، عوض تهامي، محمد نصر.

جدير بالذكر أن كفر الشيخ يحتل المركز السادس في ترتيب جدول المجموعة برصيد 37 نقطة، وبروكسي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.