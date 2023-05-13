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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

22 لاعبا في قائمة كفر الشيخ لمواجهة بروكسي

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة الكابتن كرم جابر، على على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بروكسي، غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري»، في تمام الرابعة والنصف عصراً على ملعب كفر الشيخ.

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قائمة الفريق

وضمت القائمة كلاً من: محمود شكري، عبد الله حافظ، حراس المرمي، وإسلام عبد الغني، أحمد أباظة، أحمد مروان، محمد رضا، شمس محارب، أحمد عبد المنعم، محمود فتحي، عمر عبد المنعم.

كما ضمت -أيضاً- اللاعبين: محمود شعبان، أحمد طلعت، رفعت مفتاح، عبد المنعم عبد البصير، شيكو محارب، أحمد نشأت، محمد يوسف، محمد خالد، بلال زكريا، محمد إبراهيم، عوض تهامي، محمد نصر.

جدير بالذكر أن كفر الشيخ يحتل المركز السادس في ترتيب جدول المجموعة برصيد 37 نقطة، وبروكسي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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