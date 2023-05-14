الهواتف وشرب الكحوليات أبرزها.. 4 محظورات مع انطلاق التصويت بانتخابات تركيا

انطلقت في عموم تركيا صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، حيث يقرر مواطنوها ما إذا سيستمر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة أم سيحل محله منافسه رئيس حزب "الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، يدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، إذ يصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وأبرزت الوكالة التركية، عددًا من الأشياء المحظورة في نطاق الانتخابات، حيث لن يتم بيع المشروبات الكحولية من الساعة 06.00 إلى 12 صباحًا، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث حتى الساعة السادسة مساء.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة التاسعة مساءً، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.