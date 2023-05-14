برشلونة في ضيافة إسبانيول لحسم لقب الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره إسبانيول، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، يليه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 71 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز على إسبانيول، حيث إنه سيتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول كالتالي:

- حراسة المرمى: تير شتجين، إينياكي بينيا، ارناو تيناس.

- خط الدفاع: أراوخو، كريستينسن، ماركوس الونسو، جوردي ألبا، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، كيسه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، بالدي، جافي، بابلو توري.

- خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينيا.