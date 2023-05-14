الصحة تعلن تفاصيل مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، جهود مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاقها في سبتمبر ٢٠١٩ وحتى الآن والتي جاءت كالتالي..
- فحص 4 ملايين و799 ألف طفل
- زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا
- تحويل 267 ألفا و 856 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم
- تحويل 30 ألف و734 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة
- تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية
- تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال
- استقبال استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».