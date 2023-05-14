نقاط مهمة مع بدء التصويت في تركيا وصور من داخل مراكز الاقتراع

بدأ الأتراك التصويت في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد 100 عام، حيث يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منافسة شرسة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، لن يقرر التصويت فقط من يقود تركيا، عضو الناتو التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضًا كيف تُحكم، وإلى أين يتجه اقتصادها وسط أزمة غلاء، وشكل سياستها الخارجية، التي اتخذت أسلوبًا لا يمكن التنبؤ به.

تمنح استطلاعات الرأي المنافس الرئيسي لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفًا من ستة أحزاب معارضة، تقدمًا طفيفًا، ولكن إذا فشل أي منهما في الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات اليوم، فستجرى انتخابات الإعادة في 28 مايو الجاري.

وتجرى الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وأعرب الكثيرون في المقاطعات المتضررة عن غضبهم من بطء استجابة الحكومة، لكن لا يوجد دليل يذكر على أن هذه القضية قد غيرت تفكير الناس بشأن تصويتهم.

وسينتخب الناخبون أيضًا برلمانًا جديدًا، ومن المحتمل أن يكون هناك سباق متقارب بين تحالف الشعب الذي يتألف من حزب أردوغان المحافظ "العدالة والتنمية" وحزب الحركة القومية القومي وآخرين، وتحالف الأمة بقيادة كيليتشدار أوغلو المكون من ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري العلماني.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

وبحلول وقت متأخر من اليوم الأحد قد يتم الإعلان عما إذا سيكون هناك جولة إعادة أم لا.

كما سيلعب الناخبون الأكراد، الذين يمثلون 15-20٪ من الناخبين دورًا محوريًا، ومن غير المرجح أن يحصل تحالف الأمة على أغلبية برلمانية بمفرده.

يذكر أنه يحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، من ضمنهم 4 ملايين و904 آلاف و 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.