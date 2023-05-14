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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات لن تتخيلها في هاتف جوجل بيكسل 7a الجديد

ميزات لن تتخيلها
ميزات لن تتخيلها في هاتف جوجل بيكسل 7a الجديد

أطلقت Google مؤخرًا أحدث هواتفها المحمولة متوسطة المدى Google Pixel 7a.  

منذ إطلاق هذا الجهاز، كان هناك الكثير من الاهتمام بهذا الهاتف المحمول.  

وكشف تقرير جديد الآن أن Google Pixel 7a سيأتي بميزة لم تكن موجودة في هاتف Pixel آخر في الماضي.  

بحسب ما ذكره موقع “جيز شينا” التقني،  يأتي هذا الجهاز مزودًا بميزة تتيح للجهاز تقليل شدة الاهتزاز تلقائيًا عندما تكون الشاشة متجهة لأعلى.  

في الوقت الحالي، يبدو أن Pixel 7a فقط لديه هذه الميزة، ولكن هناك ادعاءات بأن الميزة ستشق طريقها إلى هواتف Pixel الأخرى في المستقبل.

للحصول على هذه الميزة على Google Pixel 7a، انتقل إلى الإعدادات - الأصوات والاهتزازات - الاهتزاز واللمسات ، ثم "اهتزاز الإخطار التكيفي".

جدير بالذكر أن اهتزاز الإخطار التكيفي "يقلل من شدة الاهتزاز عندما يكون الهاتف ثابتًا والشاشة متجهة لأعلى"، هذا يقلل من الانحرافات إلى حد معين. حاليًا، لا تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتخصيص المستوى الذي يمكن أن يقلل الاهتزاز إليه.  

أصدرت Google مؤخرًا أيضًا مستند دعم حول الميزة، ومع ذلك، لا يشرح المستند كيفية عمل اهتزاز الإشعارات التكيفي، ولكن فقط كيفية تشغيله.

وفقًا لخطة Google، سيتلقى هاتف Pixel 7a (المثبت عليه Android 13 مسبقًا) ثلاث سنوات من تحديثات إصدار Android الرئيسية، أيضًا، سيحصل هذا الجهاز أيضًا على خمس سنوات من التحديثات الأمنية، وهذا يعني أنه سيتم تحديث Pixel 7a إلى Android 16 على الأقل.

وسيحصل الجهاز أيضًا على تحديثات أمنية حتى مايو 2028 على الأقل، في المقابل، يمكن للهاتف المحمول متوسط ​​المدى Samsung Galaxy A54 توفير ما يصل إلى أربع سنوات من إصدار Android الرئيسي ، هذا يعني أن الجهاز سيحصل على تحديثات رئيسية تصل إلى Android 17 والذي سيتم إطلاقه في عام 2028.

سعر هاتف Google Pixel 7a

يأتي Google Pixel 7a بسعر 499 دولارًا في الولايات المتحدة.، وهو متاح بخيارات ألوان الأزرق والأسود والأبيض، ويمكنك شراؤه في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد واليابان وأستراليا وسنغافورة وتايوان والهند.

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هل يستحق هاتف Google Pixel 7a سعره؟

مع سعر معقول، يمكن أن يكون Pixel 7a خيارًا رائعًا في  الفئة المتوسطة، خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة، التي تهيمن عليها سامسونج و آبل.  

يجلب الهاتف الذكي بشكل أساسي نفس تصميم الإصدار الرئيسي Pixel 7، الذي يتميز بوحدة كاميرا تشبه الشريط مع غطاء من الألومنيوم غير اللامع.  

الشاشة مسطحة والحواف ملحوظة ولكنها على الأقل من جميع الجوانب.

عند الحديث عن مواصفات الأجهزة، يحتفظ الهاتف الذكي بشاشة Pixel 6a صغيرة الحجم بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED بجودة عرض FHD + ، لكن Google قامت بترقية معدل التحديث من 60 هرتز إلى 90 هرتز.

ويعمل هاتف Google Pixel 7a بمعالج Tensor G2 المصنوع منزليًا، والتي تعمل أيضًا على تشغيل Pixel 7 Pro الرائد.  

في حين أن النتائج المعيارية للشريحة لا يمكن مقارنتها حتى Snapdragon 8+ Gen 1 من Qualcomm، يقال إنه معالج أكثر ذكاءً وفعالية.

يأتي هاتف Google Pixel 7a مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ سعتها 4386 مللي أمبير في الساعة، يدعم Pixel 7a الشحن السلكي بقوة 18 وات ويأتي بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، كما يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.

قامت Google أيضًا بترقية الكاميرات على أحدث طراز لها من الفئة المتوسطة. يأتي مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتألف من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل.  

بالنسبة لصور السيلفي، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.  

وفقًا للشركة، ستدعم هذه الكاميرات Super Res Zoom (حتى 8x) وReal Tone لألوان البشرة.

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