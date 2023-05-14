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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية جديدة لمرضى الأورمان بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

قوافل طبية
قوافل طبية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

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وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ80 مريضاً ضمن المرضى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرية الشرقي بإسحاقة مركز كفر الشيخ، وقريةالشهابية بمركز بلطيم، وقرية أبو حمودة بمركز الحامول ومدينة دسوق، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعي وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسي لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

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