سقوط طفل من علو وإصابة 3 في مشاجرة بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، من مركز الرياض، مصاباً إثر سقوطه من علو، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفى.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 3 شباب مصابين في مشاجرة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين، من سجلات المستشفى، أن المصابين هم: مصطفى.إ.ا 17 سنة، مقيم بالعزبة الجديدة، وهشام.م.إ 24 سنة، مقيم مدينة كفر الشيخ، وعمر.أ.ع 18 سنة، مقيم بمنطقة تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.