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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طفل من علو وإصابة 3 في مشاجرة بكفر الشيخ

صدى البلد

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، من مركز الرياض، مصاباً إثر سقوطه من علو، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفى.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة من إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 3 شباب مصابين في مشاجرة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين، من سجلات المستشفى، أن المصابين هم: مصطفى.إ.ا 17 سنة، مقيم بالعزبة الجديدة، وهشام.م.إ 24 سنة، مقيم مدينة كفر الشيخ، وعمر.أ.ع 18 سنة، مقيم بمنطقة تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

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