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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 118 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

توريد القمح في كفر
توريد القمح في كفر الشيخ

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الأحد، بلغت 118 ألفاً و595 طن قمح بلدي.

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وقال مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

توريد القمح في كفر الشيخ 

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

توريد القمح في كفر الشيخ 
استلام الأقماح المحلية استلام الاقماح البنك الزراعي المصري الدكتور علي المصيلح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المتحدث الرسمى بداية الموسم بمحافظة كفر الشيخ

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