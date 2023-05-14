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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر: أطقم التمريض شريك رئيسي في سلسلة إنجازات المستشفى

شفاء الأورمان بالأقصر
شفاء الأورمان بالأقصر

في اليوم العالمي للتمريض، قدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، الشكر لملائكة الرحمة، فرق التمريض بأقسام المستشفى المختلفة، لدورهم الكبير في رعاية المرضى، "الممرضون والممرضات معًا: قوة من أجل الصحة العالمية".

واحتفل العالم باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام ليمثل فرصة للتعريف بالاسهامات القيمة للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات.

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ويأتي شعار الاحتفال لهذا العام "ممرضاتنا.. مستقبلنا"، ليؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الممرضات وكذلك الممرضون في تشكيل مستقبل الخدمات الصحية، كما يسلط الضوء على أهمية تبنّي سياسات تدعم مهنة التمريض وتحسّن النتائج الصحية للمرضى.

وفي هذا الصدد، احتفى مستشفى شفاء الأورمان بإسهام الممرضين داخل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والصحية المميزة للمرضى وكشربك رئيسي في تحقيق الإنجازات التى حققها المستشفى طوال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، الدور المحوري للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة، مشيرا إلى تفانيهم في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية، ونجاحهم في تقديم الخدمات الطبية المميزة داخل أقسام المستشفى المختلفة، مشيدا بدورهم وكشركاء  نجاح مع جميع العاملين في المستشفى.

وقال إن تنوع الخدمات الطبية بالمستشفى سلط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الممرضات وكذلك الممرضون في تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية.

من جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن دور التمريض داخل المؤسسات الصحية يزيد من دورهم في  مواجهة التحديات الصحية وتخفيف الآلام عن المرضي،  بجانب العمل على تحسين الصحة لجميع المرضي من مختلف الأعمار. 

وأضاف: “مستمرون في تطوير وتدريب الممرضات والممرضين، بما يضمن حماية أطقم التمريض واحترامهم وتقديرهم لأداء دورهم على الوجه الأكمل”.

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