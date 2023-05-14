مدير تعليم نجع حمادي يتابع لجان امتحانات الفصل الثاني بالمدارس الثانوية والإعدادية

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، بعدد من مدارس الإدارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، انعقاد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين، والمحطة الإعدادية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، بينما أدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، كما تفقد انعقاد امتحان الصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية، الامتحان في مادة الكيمياء، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة الجغرافيا، مؤكداً تمكن الطلاب من أداء الامتحان عبر المنظومة "التابلت".





وشدد “الدردير” على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء من الطلاب أو المعلمين داخل لجان الامتحانات، وتوفير جو من الهدوء والاطمئنان والانضباط، للطلاب خلال أداء الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد المدير العام، انتهاء الإدارة التعليمية بنجع حمادي، من جميع الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الطلاب والتلاميذ لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، وتشكيل غرفة عمليات فرعية بديوان الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات على مدار الساعة.

يذكر أن أعداد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس نجع حمادي، ممن يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسى، 20 ألفا و 98 طالبا وطالبة، بينما بلغت أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين ممن يحق لهم أداء الامتحان، 2582 طالبا منتظماً، و276 طالبا بنظام المنازل.