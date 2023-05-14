في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ببالغ الخزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه المهندس أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية: "انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي المهندس أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ".

وتوجه أبو العينين بالدعاء لله عز وجل، أن يتغمد أخيه الحبيب برحمته ويسكنه فسيح جناته – قائلًا: "سلاما لروحك الطاهرة في أمان الله ورحمته".

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد غد الثلاثاء – والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.