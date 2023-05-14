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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان: اجتماعنا في الحوار الوطني اليوم رد على كل شائعة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه يشرفنا أن نبدأ ما وعدنا به، وهو الحوار الوطني، واليوم نبدأ أعمال اللجان وبجوارنا جلسة أخرى.

 

وأضاف رشوان: "لقد بدأ للحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا حوار، نبدأ حوارنا بقضية من أبرز القضايا وهي قضية طريقة إجراء الانتخابات لمجلس النواب، موضحا أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الإنتخابية.

 

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه لا يوجد أي خط أحمر ولا أي لون لأي رأي أو نظام انتخابي مقترح، فالحوار منفتح لكل ما هو دستوري، والعائق الوحيد وهو دستورية الفكرة.

 

وأكد أنه لا يوجد اتجاه لشي محدد، والمشاركون هم أصحاب القرار، واذا تم التوافق علي نظام واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا كان أكثر من نظام سيتم رفعهم للرئيس أيضا  ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه.

 

وانطلقت صباح اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث خصصت جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

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