شولتز يعلن استعداد أوكرانيا للسلام.. وزيلينسكي يضع شرطا لمناقشة المقترحات الخارجية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن أوكرانيا مستعدة للسلام ولكن هذا لا يمكن أن يعني تجميد الصراع وقبول صفقة تمليها روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في برلين اليوم الأحد.

وأضاف شولتز، خلال زيارة زيلينسكي الأولى إلى ألمانيا منذ حرب روسيا على أوكرانيا: "يتعين على روسيا أن تراجع قواتها".

من جانبه، أكد زيلنسكي، أن أوكرانيا مستعدة لمناقشة المقترحات الخارجية للسلام لإنهاء الحرب الكاملة لروسيا، لكن يجب أن تستند تلك المقترحات إلى موقف كييف وخطة السلام.

وشدد على أن الأوكرانيين يؤمنون بنجاح الهجوم المضاد ضد القوات الروسية وأنهم مستعدين للتقدم.

ووصل زيلينسكي، في منتصف الليل إلى برلين على متن طائرة حكومية ألمانية قادما من روما، حيث التقى برئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، والبابا فرانسيس، الذين أشاروا إلى أن الفاتيكان سيساعد في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اتخذتهم روسيا.

وبعد مقابلة الرئيس الألماني واشولتز وكبار المسؤولين الآخرين، من المتوقع أن يطير الزعيمان إلى مدينة آخن الغربية لاستلام زيلينسكي جائزة شارلمان الدولية الممنوحة له وشعب أوكرانيا.

ويقول المنظمون ، إن الجائزة تدرك أن مقاومتهم ضد غزو روسيا هي دفاع "ليس فقط عن سيادة بلدهم وحياة مواطنيها ، ولكن أيضًا عن أوروبا".

وفي حين أن القادة الألمان عبروا عن دعم قوي لأوكرانيا ، ينقسم الناخبون الألمان حول ما إذا كان ينبغي على البلاد تقديم المزيد من الأسلحة، وخاصة الطائرات المقاتلة المتقدمة من التي تطلبها كييف من حلفائها".