وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان الامتحانات بمدارس إدارتي شرق المحلة وغرب طنطا

التزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية ولا شكاوى من امتحانات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بمدارس إدارتي شرق المحلة وغرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه الشديد للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة جيدة.

كما شملت جولة المتابعة التي قام بها وكيل الوزارة، مدارس الجيل المسلم الخاصة، التابعة لإدارة شرق المحلة، حيث اطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، كما اطمأن إلى توافر شبكة الانترنت بالمدرسة، وعدم وجود أي أعطال فنية بالامتحان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، كما شملت المتابعة بإدارة غرب طنطا، مدارس أم المؤمنين الثانوية بنات، معهد النور للمكفوفين والعزب الخاصة للغات.

وخلال المتابعة للجان المدارس الأربعة بالإدارتين، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول.

ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (نور) امتحانات اللغة الإنجليزية (1)و(2)، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

IMG-20230514-WA0079

IMG-20230514-WA0077

IMG-20230514-WA0078

IMG-20230514-WA0075

IMG-20230514-WA0076

IMG-20230514-WA0073

IMG-20230514-WA0074

IMG-20230514-WA0071