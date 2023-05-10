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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: استكمال 80% من الأساسات العميقة بمسطح مستشفى 9000900 بالمحلة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تفقد اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية أعمال المرحلة الأولى من انشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى.

المرحلة تشمل الانتهاء من تنفيذ الاساسات العميقة على كامل مسطح المستشفى بنسبة 80% تمهيداً لتنفيذ دور" البدروم" على كامل مسطح الأرض بإجمالي مساحة 13 ألف متر، ويشتمل على قسم التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة والصيدلية العامة وقسم الأشعة التشخيصية بجميع تخصصاتها وقسم المعامل الطبية. 

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أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بسير العمل على قدم وساق وبمعدلات متسارعة للانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع انشاء المستشفى، موضحا أنه خلال المرحلة الأولى سيتم استكمال مبنى B2 بعدد 7 أدوار ويشمل العيادات الخارجية وقسم الجراحة وقسم الطوارئ وقسم الجراحة والعناية المركزة والاقامة الداخلية بإجمالي 200 سرير، إضافةً إلى عدد من الفصول الدراسية وغرف المحاضرات وغرف إدارية وأعضاء هيئة تدريس والخدمات المكملة. 

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وأشار د.ذكي إلى أن انشاء المستشفى بالكامل يتم على ٣ مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من ٣ مباني رئيسية بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة ويتم تمويلها بالجهود الذاتية من خلال المشاركة المجتمعية.
شهدت الزيارة حضور الدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

إدارة المستشفيات الجامعية الاستشارات الهندسية الأشعة التشخيصية الاستشارات إدارة المستشفيات البكالوريوس الجهود الذاتية الدكتور أحمد غنيم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي

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