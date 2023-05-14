رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. ترقبوها خلال ساعات

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات .

حيث كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت في بيان سابق ، أنه من المقرر أن يتم اعلان رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم منتصف شهر مايو 2023 .

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 واولياء امورهم ، ترقب ظهور رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي : https://emis.gov.eg/

وللوصول مباشرة إلى رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم قبل ظهوره على رئيسية الموقع ، يمكن الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يشترط لإستخدام رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، أن يكون لدى الطالب بريد إلكتروني موحد

خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

للتعامل مع رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع عدة خطوات هامة :

ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/

اكتب البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب

اضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

إعلان رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإصدار بيانا رسمياً للإعلان عن اتاحة رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 .

ويمكن ترقب نشر هذا بيان رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضغط هنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة