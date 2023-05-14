بعد إدلائه بصوته.. هذا ما قاله وزير الدفاع التركي عن الانتخابات

أدلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المدرسه الثانوية التي تخرج منها قبل 54 عاما بولاية قيصري.

ووضع أكار ظرف التصويت في الصندوق رقم 1097.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، قال أكار "أتمنى الخير للشعب والبلاد في هذه الانتخابات، ونؤمن بفراسة الشعب".

وأضاف: "هذه الانتخابات ستساهم في استقرار البلاد ومستقبله ورفاهه وأمنه".

واعرب وزير الدفاع التركي عن أمنيته في أن "تجري الانتخابات في أجواء موائمة للديمقراطية وأعرافها، وأن تكتمل في جو من الأمن والاستقرار".

وتابع: "نحن الأحزاب جميعنا قلنا آراءنا وأفكارنا، وأعلنا عن خططنا ومشاريعنا، والتقينا مع المواطنين واستمعوا لنا، وهم اليوم سيستخدمون أصواتهم ويعطون قرارهم".

وتوجه اليوم الأحد، عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمفصلية، ووسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعدّ الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.

ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية ستُعلن مساء يوم الاقتراع نفسه، في حين أكد أردوغان أنهم سيبدؤون مئوية تركيا بعد الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم رَجَب طيّب أردُوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه. ويحق ل 64 مليوناً و113 ألفاً و941 مواطناً تركيّاً الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.