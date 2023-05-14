أخبار التعليم| شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد دقائق من توزيعها في اللجان .. وإعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية في الفيوم، وامتحان الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليوم التعريفي المصري للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت عنوان (اللغة العربية والإبداع الرقمي) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان "الأصالة للتميز في الصيدلة.. رؤية مصر للرعاية الصحية 2030".

شهدت مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة، جريمة مأساوية، بمقتل طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي، طعنًا بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة مع زميله عقب مشادة بينهما، بعد انتهاء الامتحانات.

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد أيمن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك برحاب جامعة عين شمس.

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن سعادتهم بامتحان مادة الجبر، مؤكدين أنه كان فى منتهى السهولة واليسر.

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات .

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا استمرارها كما هي ، بينما أجريت امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو وذلك دون تأجيل.

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعمال المتلقى العلمى الأول "مشروعات صديقة للبيئة " ، بالمبني الإداري، والذى يأتى ثمرة لتعاون مشترك بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث.