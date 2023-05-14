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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب إعدادية الدقهلية: امتحان الجبر سهل جدا

طالبات بإعدادية بالدقهلية
طالبات بإعدادية بالدقهلية

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن سعادتهم بامتحان مادة الجبر، مؤكدين أنه كان فى منتهى السهولة واليسر.

وقالت عدد من الطالبات من خلال بث مباشر لـ"صدى البلد"، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، وإن الأسئلة كانت مباشرة، حيث تمكن من الإجابة عنها قبل انتهاء الوقت الأصلى بنصف ساعة.
 

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الدقهلية، أمس السبت.

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا و247 طالبا وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى في الدقهلية.

https://web.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=yOTsiH&ref=watch_permalink&v=996266934870169

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