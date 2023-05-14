فوز السويد وعزف كيت ميدلتون.. ماذا حدث حفل يوروفيجن 2023؟

أقيمت منذ ساعات فعاليات نهائي يوروفيجن 2023 في ليفربول أرينا، بإنجلترا بعد منافسة قوية بين عدد المدن المتنازعة على استقبال وتنظيم الحدث الفني.

وفازت المغنية السويدية لورين، بمسابقة يوروفيجن للمرة الثانية في تاريخها، بعد تقديم أغنيتها الشهيرة "تاتو"، وحصلت على المركز الأول سابقا عام 2012 بعد منافسة قوية مع زميلها الفنلندي كاريجا. وتعد لورين ثاني شخص وأول امرأة، تفوز بلقب يوروفيجين مرتين، بعد الأيرلندي جوني لوجان.

وشهد حصل يوروفيجن حضور مفاجيء ومميز لكيت ميدلتون، أميرة ويلز، لتقديم عرض مفاجيء والعزض على البيانو مع فرقة كالوش أوركسترا الأوكرانية الفائزة بمسابقة العام الفائت.

كيت ميدلتون

وقالت لورين لحظة تسلمها جائزة الميكرفون الزجاجي: "هذا أمر مؤثر للغاية، أنا ممتنة للغاية، في غمرة أحلامي وأقصاها، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث مرة أخرى"، وفق موقع بي بي سي.

لورين جلبت لبلادها فرصة جديدة، لتستضيف مسابقة يوروفيجن العام المقبل، وهو الموعد الذي يتصادف مع الذكرى الخمسين لفوز فرقة آبا السويدية بالجائزة عام 1974 عن أغنية واترلو.

لورين التي تبلغ من العمر 39 عاما، اسمها الحقيقي لورين طلحاوي، ولدت في السويد لأبوين من أصول مغربية، بين 6 أبناء، وتوصف بأنها مغنية سريالية ومذهلة.

بدأت عروض يوروفيجن، مع فرقة كالوش أوركسترا الفائزة بلقب العام الماضي، وحرمت بلادها من تنظيم الحدث هذا العام بسبب الحرب، وعزفت الفرقة نسخة مطولة من أغنيتها ستيفانيا عبر مقطع مصور سُجّل مسبقا من العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف النجوم بمن فيهم جوس ستون، وسام رايدر، وأندرو لويد ويبر نكهة بريطانية إلى الأغنية، حيث استقلت الفرقة قطارا من محطة مترو ميدان نيزاليزنوستي الشهير في كييف ووصلت إلى مسرح ليفربول أرينا.

ورافقت أميرة ويلز على البيانو، في مقطع قصير تم تسجيله في غرفة الرسم القرمزي في قلعة وندسور في وقت سابق من هذا الشهر.