بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

ينتظر جمهور القلعة الحمراء المباراة الثانية بين النادي الأهلي والترجي التونسي، والتي تقام في القاهرة على ملعب "استاد القاهرة" مساء الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

الأهلي والترجي التونسي

عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي التونسي

حصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الموافقات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على تواجد 10 آلاف مشجع فقط خلال مواجهة الإياب المرتقبة يوم الجمعة المقبل، ورفض طلب الأهلي بالحصول على السعة الكاملة.

وكان النادي الأهلي، طالب بالحصول على السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، لمؤزارة الفريق في مواجهته المرتقبة بالبطولة الأفريقية.

الأهلي يفوز على الترجي بثلاثية نظيفة

فاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الأهلي والترجي التونسي

قفشة يقترب من الزمالك ويستعد للرحيل

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة بشأن محمد مجدي قفشة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد شبانة، في تصريحات عبر برنامج “من الآخر”، أن عقد قفشة مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق بدءا من يناير المقبل.

وقال شبانة إن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على الزمالك ضم قفشة في صفقة انتقال حر، خاصة لأن اللاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم، ومن الواضح عدم قناعة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، به.

وأضاف أن الزمالك حاليا يدرس إمكانية ضم اللاعب، خاصة أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق.

وأوضح أن قيمة صفقة قفشة ستكون مرتفعة للغاية، ولكن الزمالك قادر على ضمه.

3 لاعبين يرحلون عن الأهلي

وأعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي برونو سافيو الذي ابتعد تمامًا عن المشاركة في المباريات مع المدير الفني السويسري.

وأبدى المدير الفني للفريق الأحمر، رغبته في رحيل شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق، لعدم اقتناعه بقدراته في خط الهجوم.

واستقر على رحيل أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق، الذي ابتعد عن المشاركة في المباريات مع كولر، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم أمر أشرف حتى الآن.