تعليق مثير من مدرب الزمالك السابق على الخسارة من الإسماعيلي

أكد أحمد عبد المقصود المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عليه أن يكون أفضل من حيث التشكيل والتغييرات فى مراكز اللاعبين.

وقال عبد المقصود فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أوسوريو لابد أن يكون عقلاني بشكل أفضل من حيث تغييرات اللاعبين والمراكز لأن التغيير بشكل كبير يؤثر بشكل كبير على الفريق وبالطبع اللاعبين لا تستطيع أن تحفظ جميع هذه الواجبات فى وقت قصير.

وأضاف:" أوسوريو يرغب فى أن يقوم بعدد كبير من الأمور الفنية فى وقت قصير وذلك أمر خطأ ، لابد أن يكون هناك عقلانية بشكل أكبر من حيث تغييرات اللاعبين وتحديدًا تغييرات المراكز لهم، وتغيير مراكز اللاعبين خطأ يدفع ثمنه الزمالك .

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.