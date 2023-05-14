قبل انتخابات 2024.. هزيمة قاسية لحزب مودي الهندوسي بولاية يزلزل الحياة السياسية بالهند

في واحدة من المفاجئات السياسية في الهند، خسر حزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الانتخابات المحلية لولاية كارناتاكا الهندية، وذلك قبل عام من الانتخابات الوطنية الهندية، وفي مؤشر مبكر لتوجهات الناخب الهندي كان الفوز حليفا لحزب المؤتمر المعارض، وذلك بعد بتقدم مبكر في انتخابات ولاية كارناتاكا في بنغالورو بالهند في الانتخابات.

ووفقا لما جاء بصحيفة npr الأمريكية، فقد انتزع حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند السيطرة على ولاية كارناتاكا الجنوبية الحاسمة من الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووفقا لفرز شبه كامل للأصوات يوم السبت، فقد عزز الحزب المعارض احتمالاته قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل.

جبهة موحدة في مواجهة مودي

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، فمن المتوقع أن تنشط نتائج الاستطلاع المعارضة المنقسمة إلى حد كبير، والتي تعتمد على تشكيل جبهة موحدة لتحدي مودي في الانتخابات العامة العام المقبل، والتي سيسعى فيها لتمديد رئاسته للوزراء لولاية ثالثة على التوالي.

وكما هو متوقع، فإن كافة أحزاب المعارضة ستتوحد خلف حزب المؤتمر، الذي هزمه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي في آخر اقتراعين وطنيين، وذلك سعيا لاستعادة مكانته السياسية على الصعيد الوطني، والخلاص من مدوي وحزبه المتشدد، والهزيمة في ولاية كارناتاكا تعني أن حزب مودي، الذي كان يعتمد على شعبيته، فقد الولاية الجنوبية الوحيدة التي سيطر عليها على الإطلاق، خصوصا وأن سياساته القومية الهندوسية القوية وجدت قبولًا أبطأ نسبيًا من بقية البلاد.

مودي يهاجم كارناتاكا

الأسابيع العديدة الماضية ، شنونج حملة عدوانية في ولاية كارناتاكا ، التي يقطنها 65 مليون شخص ، وتجاوز في حق الولاية من خلال جولة سفره أخرى الفوز بـ 123 مقعدًا ، والتقدم في 12 دائرة انتخابية ، فيما فاز حزب مودي أو كان يتقدم في 64 مقعدًا فقط ، بينما حصل حزب إقليمي آخر ، هو جاناتا دال (علماني) ، على 20 مقعدًا.

وولاية كارناتاكا، إحدى أغنى ولايات الهند، وبنغالورو، عاصمة الولاية، هي مركز تكنولوجيا المعلومات في الهند ومكان العمل المرغوب فيه للمهنيين الشباب، وقد صوتت الولاية يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تظهر النتائج الكاملة في وقت لاحق اليوم الأحد، وكارناتاكا هي ثاني دولة يخسرها حزب مودي أمام الكونجرس في الأشهر الستة الماضية، ففي ديسمبر، أطاح الكونغرس بحزب بهاراتيا جاناتا في شمال هيماشال براديش، وهي ولاية صغيرة مطوية في جبال الهيمالايا.

تلك أسباب هزيمة حزب مودي

وعزا جيرام راميش، الأمين العام للمؤتمر، فوز الحزب إلى خوضه الحملة الانتخابية حول قضايا محلية مثل "سبل العيش والأمن الغذائي ، وارتفاع الأسعار ، وضائقة الفلاحين ، وإمدادات الكهرباء ، والبطالة ، والفساد، وكتب راميش على تويتر: "رئيس الوزراء حقّق الانقسام وحاول الاستقطاب، والتصويت في كارناتاكا لمحرك في بنغالورو سيجمع بين النمو الاقتصادي والوئام الاجتماعي".

فيما قال زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي للصحافيين في مقر الحزب في نيودلهي ، حيث أطلق أنصاره وأعضاء الحزب المبتهجون الألعاب النارية ورقصوا على إيقاع الطبول ، "أُغلقت أسواق الكراهية وافتتحت متاجر الحب".

هكذا عانى مسلمي الولاية من عنصرية حزب مودي

وعلى مدار العامين الماضيين، كان حزب مودي يحاول تحقيق أقصى قدر من المكاسب في ولاية كارناتاكا، حيث تعمق الاستقطاب الطائفي بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة بعد أن منع قادة وأنصار حزب بهاراتيا جاناتا الفتيات من ارتداء الحجاب كجزء من زيهم المدرسي، ووفقًا لتعداد عام 2011، كان أحدثها في الهند، 84 ٪ من سكان كارناتاكا من الهندوس، وحوالي 13 ٪ مسلمين وأقل من 2 ٪ مسيحيون.

ففي البداية، وعد حزب مودي بتحفيز التنمية وجذب الناخبين بإجراءات الرعاية الاجتماعية، ولكن في الواقع انحرفت السياسات تجاه القومية الهندوسية، وهي حملتها المعتادة ، واتهمت الكونجرس بتجاهل القيم الهندوسية واسترضاء الأقليات، وخاصة المسلمين، كما ألغت حجزًا بنسبة 4٪ في حصص الوظائف والتعليم للمسلمين ووزعتها على مجموعتين من الطبقات الهندوسية، وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية.

التصويت كان مواجهة بين مودي وغاندي

ووفقا لما تم رصده من الحملة الانتخابية، فقد بنى تحالف المعارضة حملته عبر استهداف حزب مودي بسبب ارتفاع التضخم ومزاعم الفساد وضعف تطوير البنية التحتية في الولاية، في المقابل تم الوعد بدعم الكهرباء وحصص الإعاشة للأسر الفقيرة وتقديم المساعدة المالية للخريجين العاطلين عن العمل، وفي الوقت الذي يقول فيه الحزب الحاكم في الهند إن الجريمة قد انخفضت، يقول المسلمون إنهم لم يشعروا أبدًا بأمان.

كما نُظر إلى استطلاعات الرأي على أنها مواجهة أخرى بين مودي وغاندي ، سليل قيادة حزب المؤتمر الأسري الذي أدين بالإدلاء بتصريحات تشهيرية حول الاسم الأخير لرئيس الوزراء خلال تجمع انتخابي في عام 2019. وأدى ذلك إلى طرد غاندي من البرلمان في مارس ويخاطر بفقدان أهليته للترشح للانتخابات على مدى السنوات الثماني المقبلة إذا لم تبطل المحكمة إدانته.

في أواخر العام الماضي ، انطلق غاندي في جولة سيرًا على الأقدام بطول 3500 كيلومتر (2185 ميلًا) في المدن والبلدات والقرى الهندية لتجديد الحفل وكسب دعم الشعب، والانتخابات في ولاية كارناتاكا هي الأولى من خمسة انتخابات ولاية حاسمة هذا العام، وينظر إليها على أنها مؤشر على معنويات الناخبين قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.