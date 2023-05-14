8 حالات.. شروط صرف التعويض في قانون المعاشات

يسعي كثير من المواطنين إلي معرفة شروط صرف التعويض والواردة بقانون المعاشات خاصة أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وضع ضوابط وشروط واضحة لاستحقاق المواطنين للمعاش التأميني.

صرف التعويض بقانون المعاشات

وحدد قانون المعاشات حالات صرف التعويض للموظفين في حال انتهاء مدة خدمتهم حيث نصت المادة 26 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تعويض 15% من الأجر السنوي

يحصل المواطن علي تعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

حالات يحق لها صرف التعويض بقانون المعاشات

- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته من حقه صرف التعويض بنسبة 15% عن كل سنة.

- كما تتضمن الفئات التي يحق لها صرف التعويض هجرة المؤمن عليه.

- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة يصرف التعويض بنسبة 15% عن كل سنة

- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا ضمن فئات يصرف لها التعويض بنسبة 15% عن كل سنة

- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

كيفية حساب تعويض البطالة

ووفق القانون فإن تعويض البطالة يقدر للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- الأربع أسابيع الأولى بنسبة 75%.

- الأربع أسابيع الثانية بنسبة 65%.

- الأربع أسابيع الثالثة بنسبة 55%.

- أما عن باقي الأسابيع فتكون النسبة 45%.