مانشستر سيتي يتقدم على إيفرتون خلال الشوط الأول بهدفين في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون، بهدفين للاشئ، في الشوط الأول، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي فريق مانشستر سيتي عن طريق جوندوجان في الدقيقة 37، وهالاند في الدقيقة 39.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - دياز - أكانجي - لابورت

الوسط: روديجو - جوندوجان - رياض محرز.

الهجوم: ألفاريز - فودين - إيرلينج هالاند

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.