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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تحدد سعر صكوك الأضاحي

صدى البلد

قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه ، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه، ومن أراد الحصول على صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه ، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه ، وذلك اعتبارًا من تاريخه. 

وأضافت في بيان لها: أما من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة : 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه ، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.
سائلين الله (عز وجل) أن يوفقنا جميعًا للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.
للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :
‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
‏أو من خلال خدمة فوري دهب
أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

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