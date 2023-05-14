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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. قافلة "وطن واحد" تختتم فعالياتها بقرى المحافظة

قافلة وطن واحد بقنا
قافلة وطن واحد بقنا

اختتمت القافلة الطبية"وطن واحد" أعمالها بعد ثلاثة أيام من العمل بقرى محافظة قنا ، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبى وتقديم خدماتها لـ 5260 مواطن بمراكز الوقف و نجع حمادى وأبوتشت.
 

و  تابع الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فعاليات اليوم الثالث من القافلة الطبية " وطن واحد"، بحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

 

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قال وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة نجحت خلال اليوم الثالث فى تقديم خدماتها الطبية لـ 1662 مواطن، حيث تم إجراء 5 عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب، و تسليم 258 نظارة طبية، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي على 381 حالة رمد، و 279 حالة أمراض باطنة، و 201 حالة أطفال، و 126 حالة أمراض جلدية ، و 116 حالة عظام، و 75 حالة أنف وأذن، و 66 حالة قلب و أوعية دموية ، و 42 حالة مخ وأعصاب، و 32 حالة أمراض صدر ، و 25 حالة نساء وتوليد، و 16حالة مسالك، و 16 حالة جراحة، فضلا عن تحويل 74 حالة للعمليات.

و قال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اجمالى المستفيدين من الخدمات الطبية للقافلة على مدار الأيام الثلاثة بلغ 5260 مواطن ، بواقع 1390 مواطن خلال اليوم الأول بقرية المراشدة بمركز الوقف ، و 2208 مواطن خلال اليوم الثانى بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادى ، و 1662 مواطن خلال اليوم الثالث بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.

و تابع شعبان، حريصون على تنظيم المزيد من القوافل الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الخيرية العاملة فى المجال الصحى.

يذكر أن القافلة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، وبنك الشفاء المصري، ومؤسسة بهية.
 

قافلة وطن واحد

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قنا نجع حمادى أبوتشت الكشف الطبي القافلة الطبية وطن واحد وزارة الصحة عزبة البوصة مجلس الوزراء

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