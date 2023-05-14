عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يؤديها 67561 طالبا.. انتظام امتحانات الصف السادس الابتدائي بقنا فى أول أيامها

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصف السادس الإبتدائى والصف الأولى والثانى الإعدادى والصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2022-2023م، بجميع مدارس المحافظة.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن اجمالى عدد طلاب الصف السادس الابتدائى 67561 طالب وطالبة، فيما بلغ اجمالى عدد طلاب الصف الأول الاعدادى 65960 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الاعدادى 58315 طالب وطالبة، بإجمالي 430 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

 

مدير تعليم نجع حمادي يتابع لجان امتحانات الفصل الثاني بالمدارس الثانوية والإعدادية

الصحة تكشف براءة"البوظة"من تسمم 382 مواطن بقنا

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على جميع المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فوراً.

ووجه الدكتور محمد السيد، بضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل، ومشدداً على عدم السماح لأى طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كافة الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.
 جدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي بدأت اليوم  الأحد 14 مايو بامتحان مادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادة العلوم وطلاب الصف الثانى الاعدادى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والصف الثانى الثانوى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

قنا مديرية التربية الصف السادس الابتدائي غرفة عمليات مركزية الامتحانات الصف الثاني الإعدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

موضوعات متعلقة

كانت رايحه تحفظ القرآن.. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا في نجع حمادي

اندلاع حرائق في 10 أحواش مواشي بقنا

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

منظمة أوبك تحذر من حدوث اضطراب في سوق الطاقة

الحوار الوطني .. المشاركون في جلسة المجتمع الأهلي يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات

الحوار الوطني.. 20 مطلبا للقضاء على كافة أشكال التمييز

ضربات متتالية تهز أسعار الذهب.. وانخفاضات متوقعة خلال الأيام المقبلة

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

فيديو

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ