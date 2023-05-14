يؤديها 67561 طالبا.. انتظام امتحانات الصف السادس الابتدائي بقنا فى أول أيامها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصف السادس الإبتدائى والصف الأولى والثانى الإعدادى والصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسى 2022-2023م، بجميع مدارس المحافظة.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن اجمالى عدد طلاب الصف السادس الابتدائى 67561 طالب وطالبة، فيما بلغ اجمالى عدد طلاب الصف الأول الاعدادى 65960 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الاعدادى 58315 طالب وطالبة، بإجمالي 430 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على جميع المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فوراً.

ووجه الدكتور محمد السيد، بضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل، ومشدداً على عدم السماح لأى طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كافة الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي بدأت اليوم الأحد 14 مايو بامتحان مادة اللغة العربية على مستوى جميع المدارس، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادة العلوم وطلاب الصف الثانى الاعدادى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والصف الثانى الثانوى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.