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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح 489 قطعة أرض مقابر بنظام اللحد.. اعرف الأماكن والمساحات

جهاز مايو يطرح مقابر
جهاز مايو يطرح مقابر

أعلن جهاز 15 مايو عن طرح 489 قطعة أرض مقابر المسلمين  بنظام اللحد بمساحات 40م للقطعة، بالإضافة إلى 44 قطعة مقابر مسيحيين بمساحة 30م للقطعة، وذلك للبيع بنظام حق الانتفاع.

كيفية الحصول علي المقابر 

وأكد جهاز 15 مايو، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 15 مايو نظير سداد مبلغ (299) جنيه اعتبارًا من ٧ مايو وحتى 27 مايو 

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وأشار جهاز 15 مايو أنه يتم سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز، كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع قبل الاستلام  بجانب 1% مصاريف إدارية + 5. % لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.


 

 

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