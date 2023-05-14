اعتراف صادم.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة تعصف بـ الجيش الأوكراني

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الغرب غير قادر على تعويض خسارة المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ماكجريجور: "لقد خسر الجيش الأوكراني ما يقرب من 10000 عربة مدرعة منذ بداية الصراع. إنه أمر لا يصدق، 10000!.. ويمكن الافتراض أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكن تعويضها".

كما شدد على أن الخسائر الفادحة في المعدات من قبل الجيش الأوكراني تتحدث عن "الفعالية القصوى" للجيش الروسي في تدمير المركبات المدرعة.

وأشار مكجريجور إلى أن إرسال أسلحة إلى كييف يمكن أن "يجلب الأموال إلى جيوب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي"، لكنه لن يغير مسار الصراع بأي شكل من الأشكال.