برلماني: المناخ الاقتصادى حاليا يساعد على زيادة حجم الاستثمار والتصنيع الزراعى

أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، موسم حصاد القمح، اليوم من منطقة مشروعى توشكى وشرق العوينات، مشيرا إلى أن أن تلك المشروعات الزراعية تعد من أهم المشروعات فى التنمية الزراعية وتمثل إضافة قوية للقطاع الزراعى، لما تحققه من حجم إنتاج زراعى كبير سواء على مستوى المحاصيل الإستراتيجية المطلوبة أو على مستوى المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها وتوفير العملة الصعبة من خلالها.



وقال النائب هشام الحصرى، فى تصريحات له اليوم،: يحسب للقيادة السياسية ما حققته على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الزراعة من خلال المشروعات القومية فى استصلاح الأراضى بهدف زيادة حجم الرقعة الزراعية، مستشهدا بما أعلنه الرئيس السيسى اليوم، عن النجاح فى زراعة نحو مليون فدان بمشروعى توشكى والعوينات، واستهداف حصاد مليون طن قمح منها، مؤكدا أن ذلك يساعد فى توفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد منها، وكذلك زيادة حجم التصدير الزراعى.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دله، وقال الحصرى، أن ما تشهده البلاد حاليا من انجازات وجهود فى المشروعات الزراعية، يعد فرصة كبيرة لأى مستثمر فى القطاع الزراعى، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار المحاصيل عالميا، ومنها المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول الصويا.



وأكد الحصرى، أن المناخ الاقتصادى حاليا أصبح مؤهل جدا، ويشجع على التوسع فى الاستثمارات الزراعية، بمصر، فى ظل جهود الدولة بتوفير الأراضى ونظم الرى الحديث، وكذلك فى ظل قانون الزراعات التعاقدية الذى يضمن بيع المحاصيل بأسعار مناسبة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا التصنيع الزراعى يعد فرصة كبيرة حاليا فى ظل زيادة حجم الإنتاج الزراعى، مضيفا، كم أنه يمثل قيمة مضافة لذلك الإنتاج الزراعى من خلال تعظيم قيمته فى التصدير، ويساعد على توفير فرص عمل وتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة من التصدير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة".