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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح رئيس الوزراء التايلاندي يدلي بصوته مرتديا قميصا بطبعة الماريجوانا

صدى البلد

قلب وزير الصحة التايلاندي والمدافع عن القنب أنوتين تشارنفيراكول الطاولة خلال انتخابات اليوم الأحد عندما وصل للإدلاء بصوته في مركز اقتراع مرتديًا قميصًا داكنًا مزينًا بأوراق الماريجوانا الخضراء الزاهية.

الرجل البالغ من العمر 56 عامًا هو المرشح لرئاسة الوزراء عن حزب بومجايثاي، الذي شن حملة على وعد بالترويج للماريجوانا الطبية بعد أن نجح في الضغط من أجل إلغاء تجريم المادة العام الماضي.

بدون اللوائح ذات الصلة المعمول بها ، ارتفع الاستخدام الترفيهي ، مما أثار غضب المحافظين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وعد أنوتين أنه في حالة إعادة انتخابه ، فإنه سيشدد اللوائح للحد من الاستخدام الترفيهي وتقييد استخدام القنب للأغراض الطبية فقط.

تومض أنوتين ابتسامة عندما خرج من كشك التصويت ورفض الإجابة على أسئلة المراسلين حول رمزية قميصه.

وجاء حزبه ، الذي خاض الانتخابات على نفس البرنامج في انتخابات 2019 ، في المركز الخامس حينها ، مما منحه موقعًا في الحكومة الحالية المدعومة من الجيش. ومن المرجح أن يكرر هذا الأداء هذا العام.

ستغلق مراكز الاقتراع في الساعة 1700 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) في تايلاند ، حيث يمكن أن يزعزع 52 مليون ناخب مؤهل الوضع الراهن لحكومة مدعومة من الجيش ، برئاسة الجنرال المتقاعد ، برايوت تشان أوتشا ، لما يقرب من عقد من الزمان.

يواجه برايوت البرنامج الشعبوي لحزب Pheu Thai المعارض ، المدعوم من عائلة الملياردير شيناواترا ، التي فازت في كل انتخابات في تايلاند منذ عام 2001.

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