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القومى لحقوق الإنسان: تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز في مصر

الدكتور عزت إبراهيم
الدكتور عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لـ حقوق الإنسان رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بداية الحوار الوطني ناضجة في المناقشات مهما اختلفت الآراء، وهناك مساحة واسعة من الحرية وتنظيم جيد واستيعاب لوجهات النظر المختلفة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحديث اليوم في الجلسات عن حقوق الإنسان كأحد الركائز الأساسية للنظام السياسي المصري، وأيضا تجريم التمييز وإنشاء مفوضية تجريم التمييز، يعتبر تأكيدا على اضطلاع مصر بدورها في المعاهدات الدولية.

وجود تشريع

ولفت إلى أن هناك اتجاهات رئيسية خلال جلسة اليوم، الأول وجود تشريع كامل لتكامل الفرص وتحقيق المساواة في المجتمع، واتجاه بتبني مفوضية تجريم التمييز، والاتجاه الثالث عن وجود توعية ثقافية في المجتمع عن حقوق الإنسان ونبذ التمييز.

وأوضح أن مفوضية القضاء على التمييز، تعنى بوجود آلية واضحة للشكاوى لمواجهة التمييز، وهي قضية ممتدة في المجتمع لا تشمل الدين والعرق فقط، بل التمييز حتى على التوجه السياسي.

وتوقع وجود تحريك وشيك لقوانين مكافحة التمييز، بموجب التعديلات المقترحة في الحوار، والكل متحمس لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الدكتور عزت إبراهيم الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان تحقيق المساواة قوانين مكافحة التمييز

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