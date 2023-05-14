عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسناوي: التكوين المتنوع في الحوار الوطني يؤدي لمخرجات تعبر عن الشارع

صدى البلد

قال الدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، أن اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني عبر عن واقع حقيقي للفكرة المؤسسية، وأيضا شهدت تنوعا كبيرا من التيارات السياسية، ضمت نحو 26 حزبا ممثلين داخل اللجان.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن هذا التكوين المتنوع في الحوار الوطني سيؤدي للخروج بمخرجات تعبر عن الشارع المصري.

 نظام القائمة

ولفت إلى أن هناك اتجاهين للانتخابات، الأول هو نظام القائمة مع النظام الفردي للانتخابات، والنظام الثاني الذي تبنته الأحزاب الصغيرة هو نظام القائمة النسبية، حيث يرون أنها ستعطي تمثيلا واسعا للأحزاب السياسية.

وذكر أن المشهد اليوم في الحوار الوطني، شهد تنظيما دقيقا وتناسبا واضحا بين عدد المتحدثين، حيث تمكن 55 عضوا من لجنة مكافحة التمييز من التحدث من بين 300 عضو، وهذا تناسب واضح بين عدد المتحدثين والزمن.

التيارات السياسية الحوار الوطني الشارع المصري جلسات الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات| فيديو

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الياباني يحذر العالم: روسيا والصين يزعزعون أسس النظام الدولي

أسامة الأزهري يعرض تجربته في مواجهة الإلحاد بجامعة أسيوط

الانتخابات الرئاسية.. عمدة العاصمة التركية أنقرة يعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد صبري يقدم واجب العزاء لأسرة النائب محمود بكري |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ