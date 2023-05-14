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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأركان الأوكرانية : 30 اشتباكا قتاليا في أربعة اتجاهات اليوم

صدى البلد

قالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الأحد انه وقع خلال النهار حوالي 30 اشتباكا قتاليا في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان الأوكرانية فإن قوات الاتحاد الروسي تواصل تركيز جهودها الرئيسية على المناطق المذكورة. ولا تزال باخموت ومارينكا في منطقة دونيتسك تعتبر بؤرة العمليات العسكرية، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وفي المجموع شنت القوات الروسية خلال النهار ست ضربات صاروخية، و 27 غارة جوية، ونحو 20 هجوما باستخدام راجمات صواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة. وعلى وجه الخصوص، أطلقت القوات الروسية صواريخ على مدينة خاركوف وقرية زولوتشيف في منطقة خاركيف.

وذكرت هيئة الأركان أنه سقط قتلى وجرحى مدنيون نتيجة لهجمات القوات الروسية. كما تعرضت منازل خاصة وغيرها من أهداف البنية التحتية المدنية والإدارية للتدمير.

ونفذت القوات الجوية الأوكرانية ما مجموعه 12 غارة على مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية الروسية اليوم.

كما دمرت القوات الأوكرانية 3 مسيرات للقوات الروسية.

وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية موقع قيادة للقوات الروسية، وست مجموعات من القوى العاملة، ووحدتي مدفعية في مواقع إطلاق النار، وهدفا مهما آخر.
 

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