محمود فوزي: الحوار الوطني تم بشكل متحضر من خلال المشاركين ومقرري اللجان

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه تم عقد جلستين في الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي، واستمرت كلا جلسة نحو 3 ساعات وتحدث خلالهما 60 شخصا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار تم بشكل متحضر ومنظم من خلال المشاركين ومقرري اللجان.

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الطريقة التي وزعت بها الكلمات كانت تضمن عدم سماع رأيين مكررين خلف بعضهما، وبالتالي تم إقامة حوار مباشر بين الناس.

واستطرد أن النظام الانتخابي الأمثل يحدده دستور كل بلد، وفي مصر يعد النظام الفردي هو الأقدم وكذلك في كل دول العالم، لافتا إلى أنه تم خلال جلسات اليوم تم شرح أسباب اللجوء للقائمة المغلقة المطلقة.

وأردف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك 7 فئات في المجتمع لا بد أن تكون ممثلة في البرلمان، ما دفع لاستخدام نظام القائمة المغلقة المطلقة.