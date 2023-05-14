عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود فوزي: الحوار الوطني تم بشكل متحضر من خلال المشاركين ومقرري اللجان

صدى البلد

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه تم عقد جلستين في الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي، واستمرت كلا جلسة نحو 3 ساعات وتحدث خلالهما 60 شخصا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار تم بشكل متحضر ومنظم من خلال المشاركين ومقرري اللجان.

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الطريقة التي وزعت بها الكلمات كانت تضمن عدم سماع رأيين مكررين خلف بعضهما، وبالتالي تم إقامة حوار مباشر بين الناس.

واستطرد أن النظام الانتخابي الأمثل يحدده دستور كل بلد، وفي مصر يعد النظام الفردي هو الأقدم وكذلك في كل دول العالم، لافتا إلى أنه تم خلال جلسات اليوم تم شرح أسباب اللجوء للقائمة المغلقة المطلقة.

وأردف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك 7 فئات في المجتمع لا بد أن تكون ممثلة في البرلمان، ما دفع لاستخدام نظام القائمة المغلقة المطلقة.

الأمانة الفنية للحوار الوطني الإعلامي أحمد موسى الحوار الوطني أحمد موسى الامانة الفنية القائمة المغلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

لتجنب كارثة .. إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

كليتشدار أوغلو: لن ننام الليلة

مراسل القاهرة الإخبارية: تضاؤل الفارق بين أردوغان وكليجدار حسب هيئة الانتخابات

كلمة من جنود إبليس .. علي جمعة: احذر قولها أو فعلها

الكائنات الفضائية أبرزها.. تقرير يرصد 10 أمور خطيرة تنذر بـ نهاية العالم|تفاصيل

وزير المالية السوداني يفجر مفاجأة بشأن النظام المصرفي

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع لـ 50.20% وسط احتمال للذهاب إلى جولة إعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل مسلسل شهير.. دمية اليد "ثينج" تتألق على سجادة حفل البافتا

ظهرت بالحجاب في حفل البافتا.. من هي زينب جيوا مقدمة الحدث عبر تيك توك؟

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

فيديو

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ